إخواني يحرض على نشر الإصابة بـ كورونا بين رجال الشرطة والقضاء في مصر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للإخواني الهارب بهجت صابر، الذي ظهر فيه وهو يحرض كل من يُصاب بالإنفلونزا أو ارتفاع في درجة الحرارة بالدخول لأقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية والحكومية، لنشر العدوى.





وقال الإخواني بهجت صابر: إن كل من يظهر عليه برد أو ارتفاع في درجة الحرارة أو عطس يذهب إلى أقرب قسم شرطة أو نيابة لنشر العدوى والانتقام منهم.





وطالب صابر، عناصر الجماعة الإرهابية، بالاختلاط أيضا بكل الأشخاص في المؤسسات العسكرية والحكومية والقضائية والسفارات المصرية في الدول الأخرى والاختلاط بأكبر قدر ممكن لنشر العدوى والانتقام.





وأثار هذا المقطع غضب النشطاء على تويتر، الذين أكدوا أنه شخص فاقد الإنسانية والشرف والإدراك.





وناشد الكثير منهم الحكومة المصرية، بمنع عناصر جماعة الإخوان وعائلاتهم من دخول المستشفيات وعلاجهم فيها، كما طالبوا بالقبض على أي شخص منهم خلال تلك الفترة.