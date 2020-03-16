شاهد.. جامعة القاهرة تعقم جميع منشآتها ومرافقها

تواصل جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، عمليات تعقيم موسعة لجميع منشآتها ومرافقها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وجه أمس بإخلاء المدن الجامعية، وبدء عمليات التعقيم بالتزامن مع قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.