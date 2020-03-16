الجيزة تمنع الشيشة فى المقاهي والكافتريات بسبب كورونا

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين.



وطالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.





