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محافظات

محافظ البحيرة: توافر المقررات التموينية وصرف 90% منها للمستحقين

الإثنين 16/مارس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

شدد اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومخازن الجملة ومختلف الأنشطة التجارية لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية المدعمة لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع بالأسعار المقررة.   

قامت إدارة تموين كوم حمادة بحملة تموينية للمرور على مخزن دقيق كوم حمادة للوقوف على الأرصدة ونسبة صرف حصص الدقيق للمخابز وعلى مخازن شركة الجملة لمتابعة الأرصدة بها من السلع التموينية ومعرفة نسبة صرف التجار التموينين وفروع جمعيتي لحصصهم التموينية من السلع لمقررات شهر مارس 2020 م.

وتبين للحملة قيام مخازن الجملة الثلاثة بكوم حمادة بصرف نسبة 90% من السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2020 للتجار التموينين وأصحاب فروع جمعيتي.

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                                              https://www.elbalad.news/3386287

وفى وادى النطرون تمكنت الحملة من تحرير 18محضر متنوع وتم ضبط (13980 كجم عسل نحل وعسل اسود ومخلل زيتون اخضر بأحد المصانع بدون سجل صناعي ورخصة تشغيل - 2550 كجم سلع غذائية وخضروات منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات - 1000عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية).

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز مدعم ببيع ٧٢٠٠ رغيف خبز بلدي مدعم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة - وضبط مخبز بلدى مدعم لتصرفه في كمية دقيق بلدى مدعم قدرها 12شيكاره - تحرير10محاضر اثبات حالة ضد بعض المخابز البلدية المدعمة لتوقفها عن العمل بدون إذن مسبق - محضر لمخبز بلدى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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