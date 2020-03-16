أحمد شوبير يقدم مقترحا لإنقاذ الموسم الكُروى فى مصر

قدم الإعلامي أحمد شوبير مقترحا جديدا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الإيقاف أسبوعين.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "أقترح عودة النشاط الرياضي من خلال مسابقة كأس مصر، حيث من الممكن حسم هذه البطولة من خلال عدد قليل من المباريات".





وأضاف "في جميع الأحوال يجب أن يعود النشاط الرياضي، لكن مباريات مسابقة كأس مصر ليست كثيرة وسنضمن الانتهاء من بطولة، وعلينا التفكير في سرعة الانتهاء منها عقب عودة النشاط ، ومن ثم استئناف مسابقة الدوري " .





وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجاء نص البيان كالتالي:

" بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" .



