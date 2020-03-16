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الحكومة عن تقرير الجارديان: استند إلى أوهام وخيالات في حياة من كتبه

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:32 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التقرير المضلل لـ  الجارديان البريطانية عن أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في مصر ، قائلا "هذا التقرير لا يستحق عناء الرد عليه، واستند إلى أوهام في حياة من كتبه".


وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن التقرير قائم على خيالات ليس له أساس ولا يعتمد على منهجية أو شيء علمي".

وتابع نادر سعد "لاحظنا في الأيام الماضية  تكالب المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة وهذه ظاهرة سيئة، وكل المخزون السلعي متوفر ويكفي لأكثر من 5 أشهر وبعض السلع مخزونها يصل لـ 20 شهرا مقبلا، ولا داعي للزحام  على المحال التجارية للشراء، ولن يحدث نقص لأي سلعة".

وأكمل نادر سعد " رئيس الوزراء سيصدر قرارا خلال ساعات وإرشادات وإجراءات تطبقها المصالح الحكومية ومن خلالها تستطيع المصالح الحكومة تطبيق نظام المناوبات بين العاملين بها ويتواجد كل يوم عدد من الموظفين لا يمثلون القوة الكاملة ولكنه العدد القادر على أداء  المهام دون تعطيل مصالح المواطنين".

وأكد نادر سعد "يتم تطبيق هذا القرار فور وورد التعليمات المتوقع صدورها خلال ساعات ومن الممكن تطبيقها بداية من بعد غد، وكل جهة لديها مرونة لتحديد نسبة العاملين من المقررات".

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