حظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية واستخدام الشيشة في القليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحظر إقامة الأسواق والسويقات الأسبوعية بجميع أنحاء المحافظة بصفة مؤقتة وغلق جميع المراكز التعليمية ولمدة أسبوعين من هذا التاريخ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما يحظر استخدام الشيشة فى المحال العامة بكافة صورها (المقاهى- الكافتيريات) بنطاق المحافظة بصفة مؤقتة ولمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد فى حالة الضرورة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة فى حينه حيال المخالفين مع غلق كافة المحال المخالفة مؤقتا طول فترة سريان الحظر.





وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.