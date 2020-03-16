اعرف تاريخ مصر .. 10 معلومات عن تاريخ كنيسة البازيليك

انتهت وزارة السياحة والآثار من إضاءة الواجهات الخارجية لكنيسة البازيليك الواقعة بشارع الأهرام على امتداد قصر البارون إمبان.





وفى إطار توجه "صدى البلد" نحو التوعية بـ التاريخ و التراث الموجود على أرض مصر نسرد 10 معلومات عن كنيسة البازيليك فى السطور القادمة .





قام بإنشائها البارون إمبان ودفن هو وأبنه بداخل قبوها.

البازيليك اسم الشهرة والاسم الحقيقي السيدة العذراء مريم.

البازيليك أصل يوناني بمعنى "ملكي الحكمة" وتطلق عند اليونان على القصور الملكية.

البازيليك مركز للعدالة أو الحكمة وشيدت الكنائس على طرازه.

كنيسة البازيليك تقع في قلب هليوبوليس في ميدان كان يسمى" الملكة إليزابيث".

تطل من ناحية مدخلها الرئيسي على شارع البارون ويسمى الآن شارع نزيه خليفة.

أقيمت مراسم وضع حجر الأساس في عام ١٩١١م.

حضرت ملكة بلجيكا وبعض الأساقفة والأمراء والأميرات مراسم تأسيسة.

١٩١٣م تم اكتمال أعمال البناء وتدشين الكنيسة وتكريسها على اسم السيدة العذراء مريم.

احتفلت باليوبيل الماسي عام ١٩٨٥م.

كنيسة البازيليك تحفة فنية تم تشييدها على الطراز البيزنطي.

كنيسة البازيليك صورة مصغرة لكنيسة "اجيا صوفيا" في القسطنطينية تركيا حاليًا.