بسبب كورونا.. 7 قرارات عاجلة من محافظ القاهرة.. تعرف عليها

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مجموعة من القرارات العاجلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





تطهير المنشآت الحكومية

أصدر المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعليمات باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين .





حملات مكثفة لضبط الأسواق

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مدير مديرية التموين بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات علي الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفاءها بقصد المغالاة فى اسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.





ووجه محافظ القاهرة على مديرية التموين بالقيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما شدد محافظ القاهرة على وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات .





إلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والإنصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية .





غلق المراكز التعليمية

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه منذ صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائى واحترازى للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من غلق 190 مركزا تعليميا ( سنتر ) اليوم ليصل اجمالى ما تم اغلاقه بالعاصمة منذ الأمس 540 مركزًا تعليميًا .





غلق صالات الجيم

كما تم إغلاق 129 مركزا رياضيا ( جيم ) ، و87 حضانة أطفال .





وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.





منع إقامة جميع الأسواق

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .





وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .

كما وجه محافظ القاهرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.





حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة

حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها مؤكدًا أن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين .



