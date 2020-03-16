AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابة 37 بـ فيروس كورونا وحجر وزير الدفاع ونائبه.. قرار عاجل من البنتاجون

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إصابة 37 من منتسبيها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بينهم 18 من العسكريين.


وقالت الوزارة إنه تم وضع وزير الدفاع "مارك إسبر" ونائبه في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهما.


وألغت الوزارة تدريبات عسكرية في إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما أورده موقع "ذا هيل" الأمريكي.


وقالت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء "أفريكان ليون 2020 " كإجراء احترازي، والذي كان أكبر تدريب لأفريكوم في القارة بمشاركة ما يقرب من 9 آلاف جندي، وأكثر من 4 آلاف من أفراد الجيش والبحرية و7 آلاف طن من المعدات العسكرية.


وأوضح الموقع أنه ثبتت إصابة 18 عسكريا في الجيش الأمريكي، كان آخرها لبحار في البحرية تم تعيينه في ميناء سان دييجو، فيما طبق البنتاجون الإجراءات الأكثر صرامة حتى الآن للحد من انتشار كورونا والحد من حركة القوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالات بقادة المنطقة عقب الهجوم الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يكشف سر توقيت استهداف قواعد أمريكية في العراق

بعد الضربة الأمريكية لقادة عسكريين في العراق.. أول رد من الجيش الإيراني

البنتاجون يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة 11 جنديًا في قصف العراق

البنتاجون: إصابة عسكري بقوات المارينز بـ فيروس كورونا المستجد

وزير الدفاع الأمريكي: أولويتي حماية العسكريين وأسرهم من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تكشف عن سر خطير في خصائص فيروس كورونا

وفاة 34 عاملا .. صحيفة بريطانية تفضح قطر قبل كأس العالم 2022

حظر الشيشة بـ مقاهي وكافيتريات القاهرة

بـ مليار و564 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 6 قضايا احتيال مصرفي

الأهلي يحسم موقف شريف إكرامي

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم