بعد إصابة 37 بـ فيروس كورونا وحجر وزير الدفاع ونائبه.. قرار عاجل من البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إصابة 37 من منتسبيها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من بينهم 18 من العسكريين.









وقالت الوزارة إنه تم وضع وزير الدفاع "مارك إسبر" ونائبه في الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهما.









وألغت الوزارة تدريبات عسكرية في إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما أورده موقع "ذا هيل" الأمريكي.









وقالت القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء "أفريكان ليون 2020 " كإجراء احترازي، والذي كان أكبر تدريب لأفريكوم في القارة بمشاركة ما يقرب من 9 آلاف جندي، وأكثر من 4 آلاف من أفراد الجيش والبحرية و7 آلاف طن من المعدات العسكرية.









وأوضح الموقع أنه ثبتت إصابة 18 عسكريا في الجيش الأمريكي، كان آخرها لبحار في البحرية تم تعيينه في ميناء سان دييجو، فيما طبق البنتاجون الإجراءات الأكثر صرامة حتى الآن للحد من انتشار كورونا والحد من حركة القوات.



