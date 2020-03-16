عادي جدا ما تتكسفش.. حملة لـ هاني عادل للتوعية ضد كورونا

تبنى الفنان هاني عادل، حملة توعوية جديدة ضد فيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعنوان "عادي جدا ما تتكسفش".





ولفت "عادل" في الفيديو الذي نشره قبل قليل، إلى أن الأحضان والقبلات طريقة طبيعية وسوية للتعبير عن الحب والتقدير، ولكن ليست مناسبة للوقت الحالي، مطالبا متابعيه بالتعبير عن الحب بالكلام فهو وقته، ويكفي الكلام الطيب حتى نمر من هذه الأزمة بخير.





وكان هاني عادل، طرح دويتو غنائي بعنوان "أول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقى، وانضم مؤخرا إلى مسلسل "لما كنا صغيرين" للمشاركة في السباق الرمضاني القادم.



