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هيرجعوا قبل الخميس.. وزير الطيران يكشف عن إجراءات إجلاء المصريين الراغبين في العودة من الخارج ..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:33 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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عادل نصار

كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عن إجراءات إجلاء المصريين الراغبين فى العودة من الخارج، مطمئنا المصريين إلى أن الدولة تلم بكل طاقتها في هذا الأمر وبخطوات سريعة.


وقال منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم إجلاء الموظفين من أي دولة في العالم من خلال شركة مصر للطيران، مضيفا أن يتم توفير رحلات اضافية لاستيعاب كل الاعداد التي ترغب في العودة لمصر.


وأكد وزير الطيران المدني، أن أسطول مصر للطيران جاهز لإجلاء المصريين من أي مكان بالعالم، متابعا "مجتمعون الآن مع القيادات في الطيران لإرسال طائرات لارجاع المصريين في الخارج الراغبين في العودة و هيرجعوا مصر قبل يوم الخميس المقبل".


وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أن هذا القرار سيكلف الدولة مليارات وتم اتخاذه من أجل صحة المواطن.

 

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