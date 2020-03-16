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رياضة

أيروبيك سموحة يتألق إفريقيا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
واصل فريق جمباز الأيروبيك بنادي سموحة تألقه محليا ودوليا وحصد الفريق العديد من النتائج المتميزة خلال مشاركته في البطولة الإفريقية.

في مرحلة الدرجة الأولى فردى رجال حصد النجم عمر أشرف المركز الأول والنجم خالد هشام المركز الثاني. وفي فردى الآنسات حصدت النجمة تقى محمد سليم المركز الأول.

وحصد الزوجى مى أحمد سعد وخالد هشام المركز الأول كما حصد الزوجى عمر أشرف وتقى محمد سليم المركز الثاني.


وفي مرحلة الدرجة الثانية حصد الثلاثى جنى محمد السيد وجودى علاء بسيونى وهنا احمد فتحى المركز الأول.

وفي مرحلة تحت 14 سنة حصد الثلاثى حبيبة سامح وجودى الصياد ومريم حسن المركز الأول كما حصد المركز الثانى الثلاثى لوجين علاء وآلاء محمد خميس وهنا إبراهيم وحصد الزوجى أحمد هشام ونور محمد فريد المركز الأول.
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