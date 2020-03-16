AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حالة حرب.. ماكرون يعلن الطوارئ ويستعين بالجيش ويغلق الحدود لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:29 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له إن فرنسا في حالة حرب ضد  فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"معلنا إجراءات صارمة للطوارئ في البلاد.


وأضاف ماكرون أن فرنسا في حالة حرب صحية خطيرة في مواجهة فيروس كورونا، داعيا كل الفرنسيين إلى الانضمام للتعبئة في مواجهة الفيروس واتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".


وأعلن ماكرون خلال خطابه حالة الطوارئ  في البلاد واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا. وأنه سيتم نشر مستشفى عسكري في الألزاس في إطار مواجهة المرض.
 

وأضاف:"سنغلق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بداية من الثلاثاء". وتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب تفشي فيروس كورونا.


وقال ماكرون إنه من يوم غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل سيتم الحد بشكل كبير من الرحلات والتجمعات والتجول في الأماكن العامة للتخفيف من انتشار فيروس كورونا. وأردف:"سنعاقب من يخل بقرار منع التنقلات للحد من كورونا".


وطالب  جميع الشركات بوجوب تسهيل العمل من المنزل "على بعد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالطاعة المطلقة للأوامر الصارمة.. كيم يونج أون يعرض تجربته للخلاص من كورونا على كوريا الجنوبية

ماكرون: نعيش مجرد بداية لتفشي وباء كورونا

قفزة غير متوقعة لوفيات كورونا في فرنسا في أقل من 24 ساعة

الرئيس الفرنسي: فيروس كورونا أسوأ أزمة صحية نواجهها في القرن الحالي

فرنسا تعلن إلغاء مبارايات كرة القدم بسبب كورونا

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بيان عاجل للحكومة بشأن مجانية التحاليل اللازمة لفيروس كورونا

لأول مرة .. عبدالله جمعة يكشف سبب فيديو «اضرب يا بدري»

رصد تفشٍ شديد العدوى لإنفلونزا الطيور في الفلبين

فيديوجراف.. احذر استخدام الديتول لمواجهة كورونا

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. ميني بيتزا أشهى من المطاعم