حالة حرب.. ماكرون يعلن الطوارئ ويستعين بالجيش ويغلق الحدود لمواجهة كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له إن فرنسا في حالة حرب ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"معلنا إجراءات صارمة للطوارئ في البلاد.









وأضاف ماكرون أ ن فرنسا في حالة حرب صحية خطيرة في مواجهة فيروس كورونا، داعيا كل الفرنسيين إلى الانضمام للتعبئة في مواجهة الفيروس واتباع تعليمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".









وأعلن ماكرون خلال خطابه حالة الطوارئ في البلاد واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا. وأنه سيتم نشر مستشفى عسكري في الألزاس في إطار مواجهة المرض.





وأضاف:"سنغلق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بداية من الثلاثاء". وتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية بسبب تفشي فيروس كورونا.









وقال ماكرون إنه من يوم غد الثلاثاء ولمدة 15 يوما على الأقل سيتم الحد بشكل كبير من الرحلات والتجمعات والتجول في الأماكن العامة للتخفيف من انتشار فيروس كورونا. وأردف:"سنعاقب من يخل بقرار منع التنقلات للحد من كورونا".









وطالب جميع الشركات بوجوب تسهيل العمل من المنزل "على بعد".



