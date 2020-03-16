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أخبار البلد

البابا تواضروس يعلق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:57 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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كتب – سامح سلام
قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد ، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء، على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

ويأتي قرار قداسة البابا في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من الإجراءات الاحتزازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وقالت الكنيسة في بيان لها، تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بمجموعة من القرارات لمدة أسبوعين.

والقرارات هي: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة، مع تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات… إلخ)، إلى جانب تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

وأضاف البيان أنه من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات، و الحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الخاصة (لفافة وزجاجة مياه وغطاء الرأس للسيدات).

وأضافت الكنيسة في بياناها “مع مراعاة تقليل التصافح بالأيدي بقدر الإمكان، وسنظل نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة واثقين في وعده الأمين “ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر آمين" .

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