مشفتش حقارة أكثر من كدا.. أحمد موسى يكشف تآمر الإخوان على مصر بأزمة كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لا تخفي الأرقام الصحيحة للمصابين بفيروس كورونا، وأعلنت منذ قليل زيادة أعداد المصابين بعد ثبوت تحاليل إيجابية لـ 40 مصابا جديدا.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية تشيع كذبا وافتراءً أن مصر بها الآلاف من حالات كورونا، مرددًا «مشفتش حقارة أكثر من كدا عايزين الناس تموت عشان هما بره.. وبعدين الوباء عالمي ولا أنتمي المرض والإيذاء إلى أي دولة».









وأكد الإعلامي أحمد موسى أ ن الجماعة الإرهابية تحاول أن تزعزع استقرار البلد؛ قائلًا «إحنا في أزمة بس العصابة الإرهابية القاتلة وراء كل الشائعات التي تضر بمصر».









وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تواجه كورونا بكل إمكانياتها، لحماية الـ 100 مليون الموجودين على أرض مصر.