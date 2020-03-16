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توك شو

طوارئ .. أحمد موسى يطالب بغلق البارات والديسكوهات والملاهي الليلية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:53 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن العاملين بالقطاع الخاص يتخطى الـ 20 مليون مواطن، موضحا أنه يجب اتخاذ إجراء عاجل خوفا من فيروس كورونا خاصة وأن العاملين بالقطاع العام تم تنظيم علمهم لمدة 15 يوما. 

واستنكر خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، من إقامة حفلات خلال الفترة القادمة؛ مرددا: « البلد قائمة على رجليها عشان تواجهة كورونا ودول عايزين الناس تروح ترقص وتسهر وتصيب الباثي بكورونا».

وطالب موسى، بإغلاق البارات والديسكوهات والملاهي الليلية خوفا من التجمعات التي تساعد على انتشار فيروس كورونا، منوها أن الدولة خسرت المليارات للحفاظ على أرواح المصريين.

وأشار موسى إلى أنه من الوارد أن تحاصر المحافظات بعد أنتشار الفيروس، ولابد أن يضع كل شخص نفسه في موضع مسئول.

وأضاف موسى، : « البلد في حالة طوارئ .. طارئ صحي وفرد واحد ممكن ينقل العدوى إلى المئات والالاف». 
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