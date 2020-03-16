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توك شو

أحمد موسى يحذر المصريين قبل عزلهم في المنازل ومنع الخروج ..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تبذل مجهودا كبيرا في إجراء تتبع كل المصابين وكل المخالطين لهم، ويتم ترقب حركاتهم وتوجهاتهم في فترة المرض. 


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، «الموضوع وباء عالمي ومينفعش ناخذه باستهتار، ومش عايزين ندخل في سيناريو إيطاليا وبريطانيا.. ولازم نلتزم لمواجهة الفيروس قبل الانتشار». 


وتابع موسي «والله والله والله ثلاث مرات، الدولة ميهمهاش غير صحة المصريين، اللي يروح الشغل يشتغل بضمير واللي قاعد في البيت يشتغل، المصريين جدعان ويقدروا ينتجوا أكثر عشان البلد في أزمة».


وأكد موسى، أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على أرواح المصريين لمواجهة الكورونا؛ مرددا «المرتبات كاملة ومفيش تسريح ولا حاجة والدولة بتحافظ علينا من الزحام في المرور والعمل وكل التجمعات». 


وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن المحاكم ايضا قللت عدد العاملين فيها، قائلًا «أوروبا كلها من بكرة هقعد في البيوت.. ولا قدر الله لو حصل عندنا حاجة هنعمل زي أوروبا وهيكون في عزل في المنازل وعدم خروج من البيت». 
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