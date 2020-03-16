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رياضة

الفيفا يساهم في نشر نصائح منظمة الصحة العالمية

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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نور عادل
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مؤسسته تطالب جميع الاتحادات الوطنية بنشر إجراءات الوقاية المقترحة من منظمة الصحة العالمية لتجنب انتشار فيروس كورونا.


وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) غدا الثلاثاء الذي سينظر في دعوات بتأجيل بطولة أوروبا 2020 طالب إنفانتينو بتوحيد الجهود للتعامل مع تأثير الوباء على اللعبة.


وأضاف إنفانتينو  في خطاب لأعضاء الاتحاد الدولي اليوم الإثنين أن الفيفا سيستخدم قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في نشر نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن غسل اليدين وتجنب التواصل عن قرب مع الأشخاص والبقاء في المنازل عند ظهور أعراض الفيروس.


وفي الخطاب ناشد إنفانتينو الاتحادات الوطنية "اتباع التوصيات لعرقلة انتشار الفيروس" مشيرا إلى دور كرة القدم في حماية صحة كل المرتبطين باللعبة.


وتابع: "وسط هذه الظروف يجب أن نظهر قوتنا أمام الجميع لحماية الجمهور واللاعبين والمدربين وكل شخص على صلة برياضتنا الجميلة والأهم أن تتخذ سلطات كرة القدم كل الإجراءات المطلوبة لتجنب انتشار الفيروس على نطاق أوسع".


وتوقفت معظم بطولات الدوري في أوروبا وفي العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وإذا قرر اليويفا تأجيل بطولة أوروبا إلى 2021 ربما يتسبب هذا في خلاف مع الفيفا وخططه في توسيع كأس العالم للأندية.


لكن إنفانتينو شدد على ضرورة "التكاتف للتعامل مع الأزمة الحالية وايجاد حلول من خلال التحلي بروح التعاون".
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