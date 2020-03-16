حماة الوطن: تقارير الجارديان والتايمز بشأن انتشار كورونا في مصر مغلوطة

استنكر حزب حماة الوطن التقارير التى نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز والجارديان، حول أعداد الإصابات فى مصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اعتمادًا على تقارير وأرقام مغلوطة غير موثقة بأى سند علمى.





وقال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن إن مصر تواجه حملة إعلامية موجهة تهدف للتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، إذ شككت بعض وسائل الإعلام الموجهة والمحسوبة على دول بعينها ، في الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة والمصابة بفيروس كورونا من أجل الأموال المدفوعة مقدمًا وعمدت على تضليل الرأي العام العالمى من خلال الزعم بعدم وجود شفافية في الإعلان عن الأرقام الحقيقية المصابة بالمرض في مصر.





وأضاف مساعد رئيس الحزب أنه لم تمر ساعات على تلك الحملة حتى خرج علينا الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ليشيد بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس كورونا.





وأكد أن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث وان مصر عملت بشكل جيد من أجل احتواء المجموعات منذ بداية الحدث، أو ظهور الأعراض لدى السياح، ومن ثم الاتصالات والسيطرة عليها داخل المجتمع لكى لا تنتشر على نطاق أوسع خاصة وان مصر في الترتيب رقم 42 في عدد الإصابات المسجلة حول العالم ، اى أن مصر بعيدة كل البعد عن مؤشرات تفشى العدوى وسجلت 110 حالة مؤكدة حتى الان.





واوضح الغباشى أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية ايضا وأخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل منع انتشار هذا الفيروس مطالبا الدوله باتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة ضد اى شخص يروج شائعات عن الفيرس تعمل على نشر البلبله والرعب بين المواطنين.