إصابة فتاة بالبحيرة إثر تناولها الحبة القاتلة

أصيبت فتاة مقيمة بعزبة النجارين بمركز أبو حمص بالبحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال فى ظروف غامضة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة أبو حمص المركزى، يفيد بوصول طفلة مصابة بتسمم نتيجة تناول حبوب الغلال القاتلة.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة " بسمة.ع.ع" فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيمة بعزبة النجارين بدائرة مركز أبو حمص.



