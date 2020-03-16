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حوادث

إصابة فتاة بالبحيرة إثر تناولها الحبة القاتلة

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:25 م
اسعاف
اسعاف
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جمالات الدمنهوري
أصيبت فتاة مقيمة بعزبة النجارين بمركز أبو حمص بالبحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال فى ظروف غامضة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مركز شرطة أبو حمص المركزى، يفيد بوصول طفلة مصابة بتسمم نتيجة تناول حبوب الغلال القاتلة.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة " بسمة.ع.ع" فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيمة بعزبة النجارين بدائرة مركز أبو حمص.

وتم نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى كفرالدوار الدوار العام ..وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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