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أخبار البلد

مبادرة لإقامة اجتماعات الأسر الجامعية بأسقفية الشباب بنظام "اون لاين" بسبب "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية، التابع للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مبادرة لإقامة الاجتماعات بنظام "اون لاين".

وتهدف المبادرة إلى عدم توقف التواصل بين كل أسرة جامعية مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والاجراءات الخاصة بعدم التجمع بأعداد كبيرة للوقاية من فيروس كورونا، على أن تعلن كل أسرة جامعية التوفيت الذى يناسب كل منها

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد قرر في وقت سابق اليوم تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد.

ومن المقرر أن يلقي قداسته العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور احد ، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء، على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.

ويأتي قرار قداسة البابا تواضروس الثاني في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من الإجراءات الاحتزازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوعين.

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