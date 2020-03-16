اخبار الأهلي.. تفاصيل مشادة رمضان وبادجي.. حسم موقف شريف إكرامي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الاثنين على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:









كشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل الأزمة التى نشبت فى مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بين رمضان صبحي وأليو بادجي.





قررت إدارة النادي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميا في الثامنة مساء، وتقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.





علق أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك وحرس الحدود السابق،على المشادة التي نشبت اليوم بين رمضان صبحي ، واليو بادجي في مران فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.





يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع شريف إكرامي حارس المرمي لحسم الموقف النهائي من بقاء اللاعب أو رحيله، خاصة أن إدارة النادي تري في الحارس ما هو اكثر من مجرد لاعب وقائد للفريق بل ان مستقبله بالكامل داخل الإدارة.





نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





قرر السويسري رينه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 6 ايام عن التدريبات الجماعية.





داعب صالح جمعة نجم النادي الأهلى، زميله محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأحمر داخل غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر بشكل أثار ضحكات بقية زملائه .