أخبار الرياضة السعودية.. إصابة مدرب الهلال السابق بـ كورونا.. وقرار عاجل من اتحاد كرة القدم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:

أعلن نادي فلامينجو البرازيلي إصابة خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال السعودي السابق بفيروس كورونا.





أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارًا عاجلًا بخصوص فيروس كورونا المستجد"كوبيد19".













أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الإثنين، عن عودة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم للتدريبات، رغم تفشي فيروس كورونا.









كشفت تقارير صحفية سعودية عن آخر تطورات علاج مدافع فريق الكرة بنادي الشباب السعودي، متعب المفرج، من الإصابة.











