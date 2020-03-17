بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها.
ظهرت ابنة عمرو دياب في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية ونسقت معه بليزر أسود ايضا متوسط الطول، واتسم بالقماش البسيط الذى لا يحمل أي نقوشات.
وأكملت ابنة عمرو دياب إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الملفتة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البنى المموج المنسدلهه على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.