AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:09 ص
ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها.
ظهرت ابنة عمرو دياب في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية ونسقت معه بليزر أسود ايضا متوسط الطول، واتسم بالقماش البسيط الذى لا يحمل أي نقوشات.

وأكملت ابنة عمرو دياب إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الملفتة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البنى المموج المنسدلهه على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام

ببلوفر أنيق.. يارا تتألق بإطلالة شتوية مميزة

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة

متابع يطلب الزواج منها.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال بفيديو جديد

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

تعرف على الإعلامية مي الخرسيتي

فيروس كورونا.. حقيقة إصابة محمد حماقى وعادل إمام ودخول فنان كويتي الحجر الصحي

شاهد .. حقن أول سيدة أمريكية بـ مصل مضاد لـ فيروس كورونا

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور