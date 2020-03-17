عمر ربيع ياسين يكشف طلب الزمالك من لاعبيه المحترفين بسبب الطيران

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك أجروا اتصالات هاتفية بالثلاثي المحترف المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ، والتونسي فرجاني ساسي، لاستعجالهم في العودة إلى القاهرة قبل تعليق رحلات الطيران من وإلي مصر بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية مارس الجاري.





وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" المُذاع على قناة "النهار": " الثلاثي كان قد سافر لقضاء إجازة مع اسرهم بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر".





وكان مجلس الوزراء في مصر قد أعلن تعليق حركة الطيران بداية من 19 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري، بينما كان مقررًا لثلاثي الزمالك العودة يوم 21 مارس.





