AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمر ربيع ياسين يكشف طلب الزمالك من لاعبيه المحترفين بسبب الطيران

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:04 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك أجروا اتصالات هاتفية بالثلاثي المحترف المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، والتونسي فرجاني ساسي، لاستعجالهم في العودة إلى القاهرة قبل تعليق رحلات الطيران من وإلي مصر بداية من الخميس المقبل وحتى نهاية مارس الجاري.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" المُذاع على قناة "النهار": " الثلاثي كان قد سافر لقضاء إجازة مع اسرهم بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر".

وكان مجلس الوزراء في مصر قد أعلن تعليق حركة الطيران بداية من 19 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري، بينما كان مقررًا لثلاثي الزمالك العودة يوم 21 مارس.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي

الصقر أحمد حسن وصلاح محسن ضيفا نمبر وان ..الليلة

عمر ربيع: محمد صلاح وحجازي والشناوي ينضمون للمنتخب الأولمبي في طوكيو

أحمد حسن: غلطة عمري اني سمعت كلام هاني أبوريدة

رغم الفوز على الإسماعيلي .. عمر ربيع ياسين: وقف صرف مستحقات لاعبي الزمالك مستمر لهذا السبب

عمر ربيع ياسين: فيورنتينا يطلب من هدرسفيلد الإنجليزي التعاقد مع رمضان صبحي

ترشيحاتنا

بنت الجيران قصة نجاح.. حسين فهمي يصدم الجميع برأيه في مطربي المهرجانات ..فيديو

نشرتها جارديان وسقط فيها البرادعي كعادته.. حكاية تغريدة تحولت إلى دراسة مفبركة عن ضحايا كورونا فى مصر

مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وبادجي في الأهلي

ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

مجدي عبد الغني: استمرار رمضان صبحي مع الأهلي مستحيل لهذا السبب

شاهد .. حقن أول سيدة أمريكية بـ مصل مضاد لـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور