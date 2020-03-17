قطر تقرر إغلاق المساجد بسبب كورونا

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، إغلاق المساجد أمام العامة في الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت قطر، تسجيل 38 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 439 حالة.





وقالت وزارة الصحة القطرية إن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي، إضافة إلى حالات تعود لقطريين عائدين من السفر من بريطانيا واسبانيا وسويسرا.





وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي.





وكانت الصحة العالمية أكدت أن انتشار فيروس كورونا تزايد خلال الأسبوع الأخير، داعية إلى عزل جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في منشآت مجهزة طبيا.