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أخبار العالم

ولاية واشنطن الأمريكية تسجل 6 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت ولاية واشنطن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 48 حالة. 

وغلقت المطاعم والبارات في ولاية واشنطن أبوابها أمام عملائها، بعد مدينة نيويورك، مدفوعة بالحذر، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل. 


وأعلنت نيويورك و30 ولاية أمريكية، توقف الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.

وأعلنت  واشنطن أن المطاعم  في الولاية ستعلق خدماتها مؤقتًا وسط تفشي الفيروس التاجي في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون وقف انتشار الفيروس، مضيفة: "نعيش أوقاتًا صعبة وسنتغلب على كورونا".

وغرد حاكم الولاية جاي إنسلي  على تويتر، قائلا: "إنه لن يُسمح لأي مطعم في الولاية بخدمة العملاء، مع استمرار خدمات الطلبات الخارجية".
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