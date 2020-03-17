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حوادث

لمواجهة كورونا.. نادي القضاة: غلق مقرات العجوزة والقناطر والإسكندرية بالكامل وشامبليون جزئيا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:45 ص
نادي القضاة
نادي القضاة
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عمرو خليفة - جودت عيد
أكد المستشار رضا محمود السيد؛ المتحدث باسم نادي قضاة مصر؛ أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ قرر غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا  اعتبارا من صباح اليوم، الثلاثاء؛ وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.

كما قرر مجلس الإدارة؛ غلق فرع النادي بشامبليون "جزئيا" على أن يقتصر على الخدمات الضرورية القضاة.

وأمر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي واتباع  كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"  بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه× حفاظا على سلامة الزملاء المترددين.

وأوضح أنه سيتم إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية  اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-٢٠٢٠ 

ومن المقرر أن يتخذ النادي- خلال فترة الغلق- جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات، ومراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.

يأتي ذلك في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة  واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام القادمة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.
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