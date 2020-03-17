بسبب كورونا.. تامر حسني يوجه تحية للأطباء والممرضين

وجه الفنان تامر حسني تحية للأطباء والممرضين، من خلال رسالة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لما يقدمونه من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.





وكتب تامر حسني :" من كل قلبي و من اعماق قلبي بشكر كل دكاترتنا و ممرضينا في كل أرجاء مصر و الوطن والمغتربين والعالم كله فعلًا من قلبي بكن لكم كل تقدير و إحترام و تعبكم ومجهودكم العظيم و تضحياتكم بنفسكم و انتوا كمان عندكم أسر و بتخافوا عليها و نفسكم تكونوا جانبهم دلوقتي".





واضاف :" لكن سايبين حياتكم و معرضينها للخطر ليل نهار و عايشين لينا و لكل التعبانين و بتناموا من التعب عالأرض منتهى التضحيه بجد ربنا ينصركم و يعينكم و يجازيكم خير يا أشرف و انضف القلوب.





يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي طرح في اجازة نصف العام وحقق إيرادات هائلة في شباك التذاكر المصرية والعربية.



