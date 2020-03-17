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فن

بسبب كورونا.. تامر حسني يوجه تحية للأطباء والممرضين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:46 ص
تامر حسني
تامر حسني
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شروق ابراهيم
وجه الفنان تامر حسني تحية للأطباء والممرضين، من خلال رسالة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ لما يقدمونه من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكتب تامر حسني :" من كل قلبي و من اعماق قلبي بشكر كل دكاترتنا و ممرضينا في كل أرجاء مصر و الوطن والمغتربين والعالم كله فعلًا من قلبي بكن لكم كل تقدير و إحترام و تعبكم ومجهودكم العظيم و تضحياتكم بنفسكم و انتوا كمان عندكم أسر و بتخافوا عليها و نفسكم تكونوا جانبهم دلوقتي". 

واضاف :" لكن سايبين حياتكم و معرضينها للخطر ليل نهار و عايشين لينا و لكل التعبانين و بتناموا من التعب عالأرض منتهى التضحيه بجد ربنا ينصركم و يعينكم و يجازيكم خير يا أشرف و انضف القلوب. 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي طرح في اجازة نصف العام وحقق إيرادات هائلة في شباك التذاكر المصرية والعربية.

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