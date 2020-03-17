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فن

أختي وحبيبتي.. رجاء الجداوي توجه رسالة لـ بوسي شلبي.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:17 ص
رجاء الجداوي وبوسي
رجاء الجداوي وبوسي شلبي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها بمجموعة من الصور لها مع صديقتها الإعلامية  بوسي شلبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رجاء الجداوي على صورها مع بوسي شلبي قائله "اختي وحبيبتي وصديقتي وفي بعض الأوقات امي بتمنالك كل حاجه حلوه زيك وطيبه زيك ربنا يسعدك يا بوسي ويديلك كل حاجه بتتمنيها".

ولقيت الصور ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و " قمرات" و "ربنا يسعدكم" و"ربنا يحفظكم من كل شر".

وكانت آخر أعمال رجاء مسلسل "شبر ميه"، والتى ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".
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