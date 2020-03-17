مازيراتي تنضم لقائمة الشركات المغلقة بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة السيارات الإيطالية، مازيراتي، غلق مصنعها؛ بسبب فيروس كورونا بعد أن أعلنت عدد من الشركات المصنعة للسيارات عن إيقافها الإنتاج رسميًا .





واوقفت الشركة الإيطالية رسميًا عملية الإنتاج كليًا في مصنعها بمدينة مودينا الإيطالية حتى 27 مارس المقبل.





ومن الطبيعي بعد غلق مازيراتي المصنع؛ سيتم تأجيل الكشف عن كواتروبورتي وليفانتي الجديدتين اللتان كانتا من المقرر الكشف عنهما هذا العام .





وتنضم "مازيراتي" بهذا الإعلان، رفقة فيراري ولامبورجيني اللتان أعلنتا إيقاف الإنتاج بسبب فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا تحديدًا بشكل قوي، جعلها ثاني أكثر دولة من حيث عدد المصابين بالفيروس في العالم بعد الصين.



