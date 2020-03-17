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رياضة

مجدي عبد الغني يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. وكواليس مشاداته مع بادجي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:07 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
كشف مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى والمنتخب االسابق، عن رايه في امكانية استمرار رمضان صبحي نجم الاهلي مع فريقه خلال الفترة المقبلة .

وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات لقناة "Ten"  أنه من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى خاصة في ظل المطالب المادية لنادي هيديرسفيلد الانجليزي حيث طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني، مشددا على ان هذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء

وأضاف: "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن بالوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى؛ صعب التعاقد معه للغاية ".

وعن أزمة اللاعب مع بادجي، قال: "أزمة رمضان وبادجي ليست فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي ويحدث فى كبرى الأنديه".
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