مجدي عبد الغني يحسم مصير رمضان صبحي مع الأهلي.. وكواليس مشاداته مع بادجي

كشف مجدى عبدالغني، نجم النادى الأهلى والمنتخب االسابق، عن رايه في امكانية استمرار رمضان صبحي نجم الاهلي مع فريقه خلال الفترة المقبلة .





وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات لقناة "Ten" أنه من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى خاصة في ظل المطالب المادية لنادي هيديرسفيلد الانجليزي حيث طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني، مشددا على ان هذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء





وأضاف: "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن بالوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى؛ صعب التعاقد معه للغاية ".





وعن أزمة اللاعب مع بادجي، قال: "أزمة رمضان وبادجي ليست فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي ويحدث فى كبرى الأنديه".