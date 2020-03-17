دبلوماسي صيني لـ"بومبيو": سنفوز في معركتنا مع كورونا وأي محاولة أمريكية لتشويه صورتنا ستفشل

أكد "يانغ جيه تشي"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب، أهمية تعاون المجتمع الدولي بشكل نشط في محاربة فيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19).





وقال تشي، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بناء على طلب الأخير وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن وضع الوقاية من المرض والسيطرة عليه حقق تقدما مطردا في الصين نتيجة للجهود الشاقة على الصعيد الوطني.





وأضاف أن الصين لديها كامل الثقة والقدرة واليقين حيال الفوز في المعركة ضد المرض، مشيرا إلى أنه منذ تفشي المرض، كانت الصين منفتحة وشفافة ومسؤولة إزاء إبلاغ منظمة الصحة العالمية والبلدان، بما فيها الولايات المتحدة، بالوضع، وعملت على تبادل المعلومات ذات الصلة.





ولفت تشي إلى أن الصين نفذت أيضا تعاونا دوليا وزودت بعض الدول بالتبرعات والدعم في حدود قدراتها، وأن المجتمع الدولي أشاد بإجراءات الصين، منوها إلى أن جهود الشعب الصيني أتاحت الوقت وقدمت مساهمات كبيرة في أعمال الوقاية والسيطرة العالمية.





وقال تشي إن بعض السياسيين الأمريكيين قاموا كثيرا بتشويه صورة الصين وجهودها في مكافحة المرض ووصمها بالفيروس، الأمر الذي أثار غضب الشعب الصيني، معربا عن معارضة الصين وإدانتها الشديدتين لمثل هذه التصرفات.





وحث تشي الجانب الأمريكي على تصحيح ما وصفه بـ "سلوكه الخاطيء" على الفور والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين، محذرا من أن أي مخطط لتشويه صورة الصين سيكون مصيره الفشل، وأن أي خطوة لإلحاق الضرر بمصالح الصين سيجري التصدي لها بحزم.



