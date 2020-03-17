أسعار العملات العربية تستقر خلال مستهل تعاملات الثلاثاء.. الريال السعودي يسجل 4.21 جنيه.. والدرهم الإماراتي يستقر عند 4.27 جنيه.. والدينار الكويتي يصل لـ51.25 جنيه

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم 17-3-2020









تباينت أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، مقابل الجنيه وباقى العملات العربية والأجنبية.





وسجل سعر الصرف للريال السعودي تباينا في مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17-3-2020.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي. وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.21 جنيه مصري. وسجل سعر 1 يورو نحو 4.19 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.23 يورو. وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.62 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني. وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.14 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي. وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.70 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.36 دولار كندي. وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.31 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي. وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.41 ين ياباني. وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي. وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.65 جنيه سوادني. وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.







فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17-3-2020، استقرارا في السوق الإماراتي ، وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي. سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري. سجل سعر اليورو = 4.12 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو. سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.52 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني. سجل سعر الدينار الكويتي = 11.89الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي. سجل سعر الدولار الكندي = 2.64 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي. سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.26 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.44 دولار أسترالي. سجل سعر الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 28.86 ين ياباني. سجل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي. سجل سعر الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني. سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري.





على جانب آخر، سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17-3-2020، تباينًا في السوق الكويتية، وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.