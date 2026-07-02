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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الكيمياء» تشعل غضب طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء.. شكاوى من الصعوبة ومطالب بوقت إضافي

الطلاب أمام لجان جنوب سيناء
الطلاب أمام لجان جنوب سيناء
ايمن محمد

أثار امتحان مادة الكيمياء حالة من الاستياء بين طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، وسط شكاوى من صعوبة الأسئلة وعدم كفاية الوقت المخصص للإجابة، فيما تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بشأن مستوى امتحان الجغرافيا.

ورصدت آراء الطلاب عقب خروجهم من لجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء، حيث أكد عدد منهم أن أسئلة الكيمياء جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط، وتضمنت جزئيات تحتاج إلى تركيز ووقت أطول للإجابة.

وقال الطالب زياد عصام إن امتحان الكيمياء جاء صعبًا للغاية، مضيفًا: «الأسئلة كانت أعلى من مستوى الطالب المتوسط، وبعضها احتاج إلى تفكير عميق ووقت أطول للحل».

وأوضح الطالب محمد عيد أن الامتحان تضمن عددًا كبيرًا من الأسئلة التي تقيس مستويات التفكير العليا، مشيرًا إلى أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها.

فيما أكد الطالب أحمد حسين أن بعض جزئيات الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتفوق، لافتًا إلى أن كثافة الأسئلة وصعوبتها زادتا من الضغط على الطلاب داخل اللجنة.

وعلى الجانب الآخر، اختلفت آراء طلاب الشعبة الأدبية حول امتحان الجغرافيا؛ إذ قالت الطالبة أمل محمود إن الأسئلة جاءت مناسبة لمختلف المستويات، لكنها احتاجت إلى وقت إضافي نظرًا لكثرة النقاط المطلوبة للإجابة.

بينما رأت الطالبة مي عبد الله أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة الصعبة التي قد تمثل تحديًا للطالب المتوسط، رغم احتوائه على أجزاء مباشرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن لجان الثانوية العامة شهدت حالة من الهدوء والانضباط، ولم تُرصد أي تجاوزات أو معوقات أثرت على سير الامتحانات.

وأضافت أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية تتعلق بأعمال الامتحانات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

كما أوضحت أن هناك  إجراءات تنظيم بمحيط اللجان؛ لضمان انتظام العملية الامتحانية ومنع أي تكدسات أو تجمعات قد تؤثر على سير الامتحانات.

جنوب سيناء صعب الامتحان الكيمياء الثانوية العامة

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