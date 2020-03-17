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أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعي يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، تم توجيه تعليمات لمديري الفروع والعاملين في فروع البنك المختلفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الموظفين والعملاء.

وأكد فاروق أنه تم إرسال بريد إلكتروني لكافة مسؤولي الفروع يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص علي عدم وجود أي تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي علي كروت الصراف الآلي، وكذا عدد مرات السحب خلال هذه الفترة هذا بجانب الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع و توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين، كما ركزت التعليمات على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميًا للتقليل من احتمالات العدوى، وعدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع وفي حالة الاشتباه بوجود حالة بالفرع يتم إبلاغ أقرب مستشفي للفرع فورا، بالإضافة إلى وضع ملصقات داخل البنك بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من الفيروس، وذلك لنشر الوعي بين العاملين والعملاء بالبنك كما تم تعليق كافة الأنشطة الداخلية التي تتضمن تجمعات بأعداد كبيرة مثل الدورات التدريبية.

وأضاف فاروق أن البنك يتيح خدماته للعملاء إلكترونيا من خلال فتح العديد من منافذ الصرف لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء بخلاف فروع البنك ال93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وذلك عن طريق كروت "ATM" من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك أو البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة إلى صرف النفقة عبر التليفون المحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول.

وأكد فاروق أنه يتم متابعة الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، ويتم رصد التطورات بشكل مستمر لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بدون انقطاع أو تعطيل. 
بنك ناصر الاجتماعي يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
بنك ناصر الاجتماعي يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
بنك ناصر الاجتماعي يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
بنك ناصر الاجتماعي يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
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