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أخبار البلد

بعد تعليق رحلات الطيران إلى مصر.. اعرف مصير تذكرة سفرك

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:18 ص
تذاكر السفر
تذاكر السفر
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نورهان خفاجي
تساؤلات عديدة طرحها الكثير من المسافرين خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحجوزات الخاصة بهم على الرحلات الدولية من وإلى القاهرة، وذلك عقب صدور قرار تعليق رحلات الطيران من جميع المطارات المصرية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية مارس الجاري، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا. 

إجابات تلك التساؤلات تختلف من شركة طيران إلى أخرى في طريقة تعاملها مع عملائها في تلك الأوقات الراهنة التي تشهدها دول العالم، ولكن تبقى حقوق جميع المسافرين محفوظة لدى الشركات سواء الدولية أو المحلية، في ظل ظروف تعليق الرحلات بين دولة وأخرى، فهو أمر يعد خارجا عن إرادة المسافر، لذا سيكون له أحقية استرداد قمية تذكرته أو تغيير موعد رحلته إلى أي وجهة يختارها دون تطبيق أي غرامة عليه في هذا الشأن، تفهما للأحداث الطارئة التي تشهدها العالم بسبب الفيروس المستجد المتفشي بين العديد من البلدان.

وجاءت على قائمة تلك الشركات في حفظ حقوق مسافريها؛ "مصر للطيران"، التي أعلنت في أعقاب قرار تعليق الرحلات الصادر خلال الساعات الماضية، أن لعملاءها حق رد قيمة تذكرة السفر الدولية إذا رغبوا في استرجاعها مع إعفائهم من الغرامات، فضلا عن إمكانية تعديل أو تأجيل حجوزاتهم من خلال مراجعة أي من مكاتب الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أعلنت أمس، الاثنين، تعليق رحلات الطيران إلى جميع المطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 19 مارس حتى أواخر الشهر الجاري.

وأوضح وزير الطيران أن قرار التعليق لا يشمل الرحلات الداخلية بالجمهورية أو رحلات الشحن الجوي.

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