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تعليم

تشمل تقسيمهم مجموعات.. حزمة قرارات لحماية طلاب امتياز العلاج الطبيعي من كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:03 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حزمة قرارات تحافظ على طلاب امتياز كلية العلاج الطبيعي من العدوى وتقسيمهم مجموعات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم؛ إلى جانب مجموعة أخرى من القرارات حلت المشكلة حلًا جذريًا.

وكتب الدكتور محمد الخشت للطلاب على صفحته، إنه "تم حل الموضوع حلًا يجمع بين مصلحتكم والمصلحة العامة، وأنه تم إبلاغه لعميدتي كلية الطب، وكلية العلاج الطبيعي. واتفقنا عليه اتفاقًا نهائيًا".

وكان مجموعة من طلاب كلية العلاج الطبيعي، طلبوا من رئيس جامعة القاهرة، بتعليق الامتياز لفترة مؤقتة حتى يتم السيطرة على الوضع الحالي والحد من عدوى فيروس كورونا المستجد.
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