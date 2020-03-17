تحذير خطير.. كارثة كبيرة تهدد سويسرا في حال تفشي كورونا

حذر مسؤول صحي كبير في سويسرا، اليوم الثلاثاء، من احتمال انهيار المستشفيات في البلاد إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار بهذه السرعة؛ داعيا المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ الحكومية للحد من الوباء.





وقال رئيس الأمراض المعدية في وكالة الصحة الفيدرالية، دانييل كوتش، إذاعة "SRF" السويسرية: "الفيروس بيننا، ونبذل الآن قصارى جهدنا حتى لا ينتشر أكثر"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصابين، وإذا حدث ذلك فسوف تنهار المستشفيات.





وحشدت سويسرا ما يصل إلى 8000 فرد من الجيش، أمس الاثنين، وحظرت جميع المناسبات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي الفيروس التاجي، كما أعلنت حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.





وقد تم تأكيد إصابة أكثر من 2330 شخصا بالفيروس التاجي حتى الآن في سويسرا، وتوفي 14 شخصًا على الأقل.





ودافع كوتش عن سياسة الحكومة لتركيز الاختبار على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الفيروس الجديد وأولئك الذين قد يحتاجون إلى دخول المستشفى.





وقال إن الاختناقات في عملية إجراء اختبار الفيروس كانت مشكلة حيث كانت السلطات تجري بالفعل أكثر من 2000 اختبار في اليوم.





وأضاف: سنجري المزيد من الاختبارات في سويسرا بأسرع ما يمكن، لكن الفيروس لا ينتظر اختباره إذ تشهد المستشفيات قفزة في المرضى وهذه "إشارة إنذار".





قال صانعو أجهزة التهوية اللازمة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس، إنه حتى سويسرا قد لا تمتلك معدات كافية، إذا أصبحت المستشفيات مثقلة بفيضان من المرضى.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت جميع الدول يوم الاثنين إلى تكثيف برامج الاختبار الخاصة بها باعتبارها أفضل طريقة لإبطاء تقدم الوباء.