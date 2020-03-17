AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير خطير.. كارثة كبيرة تهدد سويسرا في حال تفشي كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:30 ص
كارثة كبيرة تهدد
كارثة كبيرة تهدد سويسرا في حال تفشي كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
حذر مسؤول صحي كبير في سويسرا، اليوم الثلاثاء، من احتمال انهيار المستشفيات في البلاد إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار بهذه السرعة؛ داعيا المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ الحكومية للحد من الوباء.

وقال رئيس الأمراض المعدية في وكالة الصحة الفيدرالية، دانييل كوتش، إذاعة "SRF" السويسرية: "الفيروس بيننا، ونبذل الآن قصارى جهدنا حتى لا ينتشر أكثر"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصابين، وإذا حدث ذلك فسوف تنهار المستشفيات.

وحشدت سويسرا ما يصل إلى 8000 فرد من الجيش، أمس الاثنين، وحظرت جميع المناسبات العامة والخاصة بعد إعلان تفشي الفيروس التاجي، كما أعلنت حالة طوارئ "استثنائية" تتطلب إجراءات جذرية.

وقد تم تأكيد إصابة أكثر من 2330 شخصا بالفيروس التاجي حتى الآن في سويسرا، وتوفي 14 شخصًا على الأقل.

ودافع كوتش عن سياسة الحكومة لتركيز الاختبار على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الفيروس الجديد وأولئك الذين قد يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وقال إن الاختناقات في عملية إجراء اختبار الفيروس كانت مشكلة حيث كانت السلطات تجري بالفعل أكثر من 2000 اختبار في اليوم.

وأضاف: سنجري المزيد من الاختبارات في سويسرا بأسرع ما يمكن، لكن الفيروس لا ينتظر اختباره إذ تشهد المستشفيات قفزة في المرضى وهذه "إشارة إنذار".

قال صانعو أجهزة التهوية اللازمة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس، إنه حتى سويسرا قد لا تمتلك معدات كافية، إذا أصبحت المستشفيات مثقلة بفيضان من المرضى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت جميع الدول يوم الاثنين إلى تكثيف برامج الاختبار الخاصة بها باعتبارها أفضل طريقة لإبطاء تقدم الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بعدد من الدول للحد من تفشي فيروس كورونا

كورونا أمريكا.. أعلى نسبة وفيات في العالم

المستشفيات الإيطالية تشهد ارتباكا بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

معندناش.. كورونا يفجر فضيحة مدوية في أمريكا بسبب رفض إجراء الفحص للمواطنين

مصاب بـ كورونا على متن طائرة دون إبلاغ أحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب.. ويكشف آخر تطورات التعليم عن بعد..شاهد

النائب العام الإسرائيلي يوجه كلمة لمواطني تل أبيب بعد تفشي كورونا

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

هالة زايد: 300 أسرة داخل الحجر الصحي.. وإجراءات مشددة في 3 محافظات.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 3 -2020.. فيديو

حكم إعطاء الصدقة للمتسولين وهل يجوز التراجع عن إخراجها؟.. اعرف رأي الشرع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا