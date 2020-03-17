AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:45 ص
نيفين القباج وزير
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
Advertisements
محمد عبد المنعم
تعلن نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهن 32 أمًّا فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أمًّا للاشتراك بمسابقة الامهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.

وجاء أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية، والأم المثالية لكل محافظة، كذلك اسم الأم من ذوات الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم بديلة وأم شهيد شرطة، وأم شهيد قوات مسلحة.

وجاءت الام المثالية الأولي علي مستوى الجمهورية من محافظة دمياط وهي أمينة راشد ابراهيم رحمة والثانية من الإسكندرية وهي ماجدة ثابت محمد هريدى والثالثة من بني سويف وهى زينب محمد عبد الحميد.
أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية
أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية
أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن: استمرار تلقى طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020 حتى 16 يناير

تعرف على أهم شروط اختيار الأمهات المثاليات لعام 2020

لجنة اختيار الأم المثالية بسيناء تبحث ضوابط الاختيار

ترشيح 7 أمهات بالبحيرة لتكريمهن فى احتفالية التضامن الاجتماعي..صور

التضامن توضح معايير اختيار الأم المثالية.. فيديو

القباج: التضامن تقدم كل الدعم لأمهات مصر في الريف والحضر

ترشيحاتنا

فجر السعيد تكشف حقيقة احتجاز مصر لمواطنين كويتيين

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 3 -2020.. فيديو

هقولهم بخ.. يسرا تتبع إجراءات خاصة لمكافحة الكورونا.. فيديو

أثناء تغطية انتشار كورونا.. مراسلة لبنانية تسقط فجأة على الأرض أمام الكاميرا "فيديو"

سعر الدولار اليوم

وفاة والدة ياسر الطوبجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا