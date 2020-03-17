أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية

تعلن نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية وعددهن 32 أمًّا فائزة، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أمًّا للاشتراك بمسابقة الامهات المثاليات على مستوى المحافظات انطبقت الشروط على 404 أمهات.





وجاء أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية، والأم المثالية لكل محافظة، كذلك اسم الأم من ذوات الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم بديلة وأم شهيد شرطة، وأم شهيد قوات مسلحة.





وجاءت الام المثالية الأولي علي مستوى الجمهورية من محافظة دمياط وهي أمينة راشد ابراهيم رحمة والثانية من الإسكندرية وهي ماجدة ثابت محمد هريدى والثالثة من بني سويف وهى زينب محمد عبد الحميد.