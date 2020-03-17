AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عصام ناصف: قرار خفض الفائدة جريء ويحافظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:09 م
عصام ناصف
عصام ناصف
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية في ضوء جميع المستجدات والتطورات العالمية التي تحدث حاليًا على مستوى العالم، يعد قرارا شجاعا وجريئا يدل على عزم الحكومة المصرية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري واستكمال مسيرة النجاح التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف عصام ناصف، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن القرار من شأنه دعم الشركات المحلية بجميع قطاعات الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية والحفاظ عليها من التعثر، بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصرية.

وأكد أن القطاع العقاري المصري سيستفيد أيضًا من هذا القرار، حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري في الاقتراض من البنوك، مما سيساعد في رفع معدلات التطوير بالمشروعات، وكذلك استفادة قطاع التمويل العقاري للشركات أصحاب الوحدات الجاهزة، خاصة أن العقار من أهم القطاعات المعروفة بأنه الاستثمار الآمن ومخزن للقيمة.

كما أكد ثقته الكبيرة وتفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة القادمة، وتجاوز أزمة الوباء الحالية التي تواجهها كل دول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة والمطورون يناقشون مستقبل القطاع العقاري في مصر.. الإسكان: عدد السكان يزيد 3% سنويا ولا يمكن ركوده.. والأسعار لم تتراجع في آخر 10 سنوات.. وغرفة التطوير: الوزارة نجحت في توفير الأراضي

المستقبل للتنمية العمرانية تستكمل تفعيل دورها في المسئولية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة بهية

شلبي: قرار خفض الفائدة "موفق" ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقاري

رضا لاشين: مكاسب بالجملة لهذه القطاعات بعد قرار خفض الفائدة 3%

خبراء اقتصاد: قرار خفض أسعار الفائدة مواكب للتغيرات العالمية والبنك المركزي جريء ومنقذ للاقتصاد

خبير: قرار خفض الفائدة "موفق" ويخدم المستثمر والمصنع والمطور العقاري

ترشيحاتنا

ما احتمالات انتقال إنفلونزا الطيور للبشر؟ تفاصيل

أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

تراجع سعر الذهب 10 جنيهات للجرام

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

بالأسماء والصور.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في تصادم بسوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

تارا عماد بإطلالة مثيرة.. والجمهور يسخر: وأنا عاملة نفسى نايمة

البساطة والأناقة.. 10 إطلالات لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب