عصام ناصف: قرار خفض الفائدة جريء ويحافظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد

صرح المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، بأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية في ضوء جميع المستجدات والتطورات العالمية التي تحدث حاليًا على مستوى العالم، يعد قرارا شجاعا وجريئا يدل على عزم الحكومة المصرية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في الاقتصاد المصري واستكمال مسيرة النجاح التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف عصام ناصف، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن القرار من شأنه دعم الشركات المحلية بجميع قطاعات الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية والحفاظ عليها من التعثر، بالإضافة إلى تحقيق حراك في السيولة المالية في السوق المصرية.

وأكد أن القطاع العقاري المصري سيستفيد أيضًا من هذا القرار، حيث سيساهم في تشجيع شركات التطوير العقاري في الاقتراض من البنوك، مما سيساعد في رفع معدلات التطوير بالمشروعات، وكذلك استفادة قطاع التمويل العقاري للشركات أصحاب الوحدات الجاهزة، خاصة أن العقار من أهم القطاعات المعروفة بأنه الاستثمار الآمن ومخزن للقيمة.

كما أكد ثقته الكبيرة وتفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة القادمة، وتجاوز أزمة الوباء الحالية التي تواجهها كل دول العالم.