لا تخافوا ولكن احذروا.. هل تسبب كورونا عاهات مستديمة ؟





وكان أكثر ما يبحث عنه رواد السوشيال ميديا هل يمكن أن يصاب مصابي فيروس كورونا بعاهات مستديمة ؟ ، وكانت الاجابات عن هذه الأسئلة غير واضحة ومنطقية.





وكانت نفت وسائل الاعلام الاجنبية والصحف في حين نشرت الديلي ميل بحث من " هونج كونج قال فيها الباحثون إن بعض المرضى من فيروس كورونا يمكن أن يحدث لهم تتسبب في تلف الرئتين.





أظهرت دراسة صغيرة على 12 مريضا خرجوا من المستشفى أن اثنين أو ثلاثة قد قللوا وظائف الرئة،





أشارت عمليات المسح التي أجريت على تسعة مرضى إلى حدوث تلف مستمر في أعضائهم ، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا سيستمر لفترة طويلة.





أظهر المرضى الحاليون لـ COVID-19 أكياسًا مليئة بالسوائل أو الحطام في الرئتين ، والتي قد تزداد سوءًا مع تطور المرض.









واليوم تجاوزت الوفيات الناجمة عن الفيروس القاتل 5000 حالة ، والتي قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنها "حدث مأساوي"





اظهرت هيئة مستشفيات هونج كونج نتائج 12 مريضا يوم الخميس ، وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

لماذا من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19؟ تشير البيانات إلى أن المرضى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة للمعاناة من مرض شديد ويموتون لأن أجهزتهم المناعية أضعف.

وأوضح البروفيسور نويد ستار ، المستشار الفخري في علوم القلب والأوعية الدموية والعلوم الطبية ، أن أولئك الذين لديهم ظروف أساسية "لديهم" شبكة أمان "أقل للتعامل مع المطالب.

وقال لـ MailOnline: "إذا كنت بصحة جيدة ، فإن سعة التخزين لديك جيدة، لكن يمكن لجسمك التعامل مع الضغط.

"ولكن إذا كانت لديك إعاقات في البداية ، فسوف تتعطل أنظمتك."

في العديد من المرضى الذين يعانون من COVID-19 ، لا تستطيع الرئتان تلقي ما يكفي من الأكسجين. هذا له تأثير على الأعضاء الأخرى.

وأوضح البروفيسور ستار من جامعة جلاسكو أن القلب يتعرض لضغط كبير في محاولة ضخ الدم المؤكسج حول الجسم بما في ذلك الدماغ.

وقالت الدكتورة هجيرا دامبا ميللر ، طبيبة ومحاضرة سريرية ، إن الدم أقل قدرة على الانتشار في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لأن أوعيتهم أضيق.

وتابعت : لا يمكن ان يؤدي الي إبطاء مسار الأكسجين إلى الأعضاء ، ولكنه يعني أيضًا أن الخلايا المناعية في الدم غير قادرة على الوصول إلى الفيروس بسرعة حسب الحاجة ، تسبب فيروسات الفيروسات الكثير من الضرر قبل أن يدرك الجهاز المناعي أنه موجود هناك.

'عندما يبدأ الجسم في العمل ، لن يعمل كما يجب. تتلف الخلايا المناعية لأنها مشبعة بالسكر منذ سنوات ولا تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها.

وقالت الدكتورة دامنها ميللر إن عمليات مماثلة تضعف لدى كبار السن.

وقال المدير الطبي لمركز الأمراض المعدية التابع للسلطة بمستشفى الأميرة مارغريت في كواي تشونغ إن اثنين أو ثلاثة من أصل 12 مريضا لم يتمكنوا من القيام بأشياء كما فعلوا في الماضي.

قال: "إنهم يلهثون إذا مشوا بسرعة أكبر".

وجد الدكتور تسانغ وزملاؤه أن انخفاض سعة الرئة بنسبة 20 إلى 30 في المائة يجعل المرضى يشعرون بضيق في التنفس قليلًا.

COVID-19 هو مرض تنفسي مع أعراض سعال مستمر ، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وحمى.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي،وان كبار السن ومن يعانون من حالات صحية أساسية هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

كما وجدت مراجعة لمسح الرئة لتسعة مرضى مصابين في الأميرة مارغريت أنماطًا تشير إلى تلف الرئة.

أظهر الأطباء في المستشفى الأول بجامعة لانتشو في الصين ، أن التصوير المقطعي للمرضى ، على الرغم من كونه على ما يرام ، يُظهر المساحات الهوائية في رئتيهم المليئة بمادة ، عادةً صديد أو دم أو ماء ، تُعرف باسم عتامة الزجاج الأرضي.

غالبًا ما ترتبط عتامة الزجاج الأرضي بالدمج ، وهو سماكة أو تورم الأنسجة الرخوة.

تشوهات مماثلة تشبه تلك الموجودة في المرضى الذين يعانون من السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

قال الدكتور تسانغ أن التمرينات الرياضية قد تساعد المرضى الخارجين على استعادة قدرتهم على الرئة ، وخاصة تمارين القلب والأوعية الدموية اللطيفة مثل السباحة.

سبق أن أصدرت جمعية الطب الإشعاعي لأمريكا الشمالية عمليات مسح للمرضى الذين توفوا بسبب COVID-19.

أظهرت صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب كيف يتلف المرض رئتي الضحايا.

وأظهرت عمليات المسح وجود بقع بيضاء في الزوايا السفلية من الرئتين تشير إلى عتامة الزجاج الأرضي ، والتي كانت واضحة بشكل خاص في عمليات المسح لرجل يبلغ من العمر 44 عامًا كان يعمل في سوق ووهان للمأكولات البحرية - يُعتقد أنه أصل الفاشية.

تم إدخال الرجل إلى المستشفى في 25 ديسمبر 2019 بعد أن عانى من الحمى والسعال لمدة أسبوعين تقريبًا. قام الأطباء بتشخيص الرجل المصاب بالالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

على الرغم من العلاج من قبل الأطباء ، توفي بعد ذلك بأسبوع.

تظهر الأشعة المقطعية لامرأة تبلغ من العمر 54 عامًا أصيبت بالفيروس التاجي بعد السفر إلى ووهان ، الصين ، نفس الحشو الجزئي للمساحات الهوائية.

تم تشخيص إصابة المرأة بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن الفيروس بعد معاناتها من الحمى والسعال والتعب واحتقان الصدر لمدة أسبوع.

يظهر مسح امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا من مقاطعة سيتشوان في الصين ، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية لـ COVID-19 بعد عودتها من اليابان ، وجود بقع بيضاء و "علامة هالة معكوسة" في الفص العلوي الأيسر من رئتها.

يحدث هذا عندما تكون الأكياس المليئة بالسوائل محاطة بحلقة كاملة من الأنسجة الملتهبة ، يبلغ سمكها مليمترين.