لمواجهة كورونا.. الكويت تتبرع بـ 40 مليون دولار لـ الصحة العالمية

أعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود دولة الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي وبتوجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقدمت البلاد بتبرع بقيمة أربعين مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعمًا لجهودها البناءة في مكافحة الوباء.





وأضاف الجار الله في بيان أن المنظمة ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، ودعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة.





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