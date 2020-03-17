لمواجهة كورونا.. الكويت تتبرع بـ 40 مليون دولار لـ الصحة العالمية

أعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود دولة الكويت المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي وبتوجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقدمت البلاد بتبرع بقيمة أربعين مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية دعمًا لجهودها البناءة في مكافحة الوباء.
وأضاف الجار الله في بيان أن المنظمة ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، ودعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة.
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وكانت وزارة الصحة الكويتية كشفت اليوم، الثلاثاء، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 130 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، أنه تم تأكيد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن كل الحالات الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.
وتابع السند قائلا: إن هناك 12 حالة قد تعافت تماما من فيروس كورونا في البلاد.
وأضاف أنه تم اجراء أكثر من 11 ألف مسحة مخبرية حتى الآن، ونحو 564 شخصا أنهوا الحجر الصحي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين تسجيل 11 حالة جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت.