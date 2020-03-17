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فيديو جراف

فيديوجراف.. هكذا يصافح زعماء العالم في زمن كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:22 م
زعماء العالم وكورونا
زعماء العالم وكورونا
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منار شعبان
أصبح فيروس كورونا عدو العالم بأكمله .. فالجميع تكاتف لمحاربته بعد ان اقتحم الفيروس غالبية دول العالم وطال الكثيرين وسجل العديد من الاصابات والوفيات .


سلطات الدول اتخذت العديد من التدابير الاحترازية للسيطرة على الفيروس وشنت العديد من حملات التوعية على شعوبها منهم من علق الدراسة والعمل بالمنزل ودول اخرى فرضت حظر التجوال .


في ظل هذه الاجراءات اتبع بعض رؤساء العالم طريقة مبتكرة في المصافحة لمنع انتقال الفيروس اليهم .


نستعرض المزيد من التفاصيل عن مصافحة رؤساء العالم في زمن الكورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

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