فيديوجراف.. هكذا يصافح زعماء العالم في زمن كورونا









سلطات الدول اتخذت العديد من التدابير الاحترازية للسيطرة على الفيروس وشنت العديد من حملات التوعية على شعوبها منهم من علق الدراسة والعمل بالمنزل ودول اخرى فرضت حظر التجوال .









في ظل هذه الاجراءات اتبع بعض رؤساء العالم طريقة مبتكرة في المصافحة لمنع انتقال الفيروس اليهم .









نستعرض المزيد من التفاصيل عن مصافحة رؤساء العالم في زمن الكورونا من خلال الفيديوجراف التالي.



