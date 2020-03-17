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محافظات

لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شن صباح اليوم بمحافظة بورسعيد مركز مكافحة القوارض والحشرات، برئاسة مهندس أسامة رخا، حملة مكثفة للتعقيم والتطهير داخل عدد من دور العبادة والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمصالح والهيئات الحكومية، يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات اللواء عادل الغضبان، بتعقيم وتطهير جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمنشآت الدينية كإجراء احترازى وقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية فى جميع المؤسسات والمصالح بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال هذه الفترة لمواجهة الفيروس المستجد، مشددا على ضرورة بذل مضاعفة المجهودات خلال تلك الفترة والالتزام بالتعليمات التى تقرها الجهات المعنية، حفاظا على الوطن والمواطنين من أى سوء، هذا بالإضافة إلى متابعته المستمرة أولا بأول لجميع الإجراءات الاحترازية التى تتم بالمنشآت والمصالح العامة والخاصة، والتأكد من مدى تنفيذها بالشكل الأمثل.
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية
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