لمواجهة كورونا ببورسعيد.. تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية والدينية والمصالح الحكومية

شن صباح اليوم بمحافظة بورسعيد مركز مكافحة القوارض والحشرات، برئاسة مهندس أسامة رخا، حملة مكثفة للتعقيم والتطهير داخل عدد من دور العبادة والمنشآت التعليمية والمراكز الطبية والمصالح والهيئات الحكومية، يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات اللواء عادل الغضبان، بتعقيم وتطهير جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمنشآت الدينية كإجراء احترازى وقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



