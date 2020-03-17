AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. ويؤكد عدم تغيير موعدها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:46 م
وزير التعليم
وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه اعتمد رسميا جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية في بيان رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها دون أي تأجيل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن تستكمل امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية بعد الامتحانات النظرية، والتى سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16/5/2020، مشيرةً إلى أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني سيكون  25/7/2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على استعدادات التعليم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 15 فبراير

ملء استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. اليوم

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. تعرف على آخر أخباره

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تجتمع مع اتحاد الطلاب لمناقشة المواعيد

لطلاب التعليم الفني .. التعليم تقرر زيادة أيام الإجازات بجداول الامتحانات

ترشيحاتنا

هناكل إيه النهاردة.. كبدة ومحشي مشكل والحلو كريم كراميل

بالرقص والغناء .. شاهد طبيب مصرى يكشف علاجا يقضى على كورونا

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

حارس الأهلي السابق: 80 % من لاعبي الدوري المصري يتعاطون ترامادول

أخبار الرياضة.. كارتيرون يتحدى مرتضى منصور.. الخطيب يستفسر عن خناقة بادجي ورمضان صبحي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك

فى عيد ميلادها.. 10 صور ترصد تطور علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد

#إحنا_في_ضهرك.. شاهد ما يفعله المصريون والعرب مع أشقائهم العالقين في الخارج

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس