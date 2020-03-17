وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. ويؤكد عدم تغيير موعدها

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدبلومات الفنية في مواعيدها دون أي تأجيل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 العملية ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9/5/2020.



