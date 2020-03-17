تعليم الغربية: بدء تصوير البرامج التعليمية والاتفاق مع مشاهير المدرسين بقنوات النيل.. صور

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم عبد الحميد حمزة، أحد مشاهير مقدمي البرامج التعليمية لمادة الجغرافيا بقناة النيل التعليمية، للاتفاق على بدء تصوير البرامج التعليمية على موقع المديرية، بالإضافة إلى عدد آخر من مشاهير مقدمي البرامج التعليمية في عدد من المواد العلمية، مثل ممدوح الجندي في اللغة الفرنسية، وأشرف توفيق، ومحمد بسيوني في الفلسفة، وغيرهم.

وجاء ذلك في إطار سعيه لإضفاء الجودة والتميز على البرامج التعليمية التي سيتم بثها على موقع المديرية، وبناء على تعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستعانة بالخبرات الإعلامية في الفضائيات المصرية بالإضافة إلى المعلمين الأكفاء والمتميزين من أبناء المديرية، لتقديم خدمة أفضل ومستوى عال لصالح الطالب.





من ناحية أخرى، فقد تم البدء فعليا اليوم في تصوير البرامج التعليمية بمركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية، حيث بدأ اليوم تصوير مادة الرياضيات، للمرحلة الثانوية كل من محمد عبد العزيز، وهيثم عوف، ورجب أبو يوسف، والسيد أبو فراج، وللمرحلة الإعدادية، رضا الجيار، وللمرحلة الابتدائية، فادي جرجس، ومحسن وهبي، وأحمد عيسى، ويسري حماد، وحسن عبد الرحيم.





وأشار أنه سيتم بث المناهج الدراسية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي على اللينك الخاصة بقناة المديرية على اليوتيوب، وذلك للانتهاء من كافة المناهج الدراسية ووفق خطة المناهج الوارد من الوزارة، وتيسيرا علي جميع الطلبة وأولياء الأمور.