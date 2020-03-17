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رياضة

بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أمريكا.. تعرف على قرارات تحديد الموسم في أوروبا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:24 م
يورو 2020
يورو 2020
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إسراء أشرف

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، الثلاثاء، عدة قرارات، خلال الاجتماع الذي عقده بين ممثليه، لحسم مصير الموسم في القارة، بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.


في سياق متصل، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، تأجيل كأس كوبا أمريكا لمدة عام لتقام في صيف 2021، والتي كان من المقرر إقامتها الصيف المقبل في الأرجنتين وكولومبيا، وذلك بسبب فيروس كورونا.


ونرصد لكم أبرز القرارات التي جاءت لتحديد الموسم في أوروبا في السطور التالية..

- تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لمدة عام لتقام في صيف 2021، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

- تأجيل بطولة كأس كوبا أمريكا لتقام في صيف 2021.

استمرار تعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى لحين السيطرة على الوضع الصحي في أوروبا.

- تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ليقام يوم 27 يونيو في حال استكمال البطولة القارية، بينما يقام نهائي الدوري الأوروبي قبله بثلاثة أيام في 24 من الشهر ذاته.

وتشهد الفترة الحالية، توقف بطولات الدوري المحلية، بسبب فيروس كورونا.

وطالب "يويفا" الاتحادات في أوروبا، بإنهاء المواسم المحلية، قبل 30 يونيو المقبل.


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