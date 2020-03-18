هل شبكة العروس عليها زكاة ؟.. خالد الجندي يجيب

ورد سؤال إلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، من سيدة تقول: "هل على الشبكة زكاة.. علما أني لم أعد ألبسها؟".
وأجاب الجندي قائلًا: "إن لم تكوني تستخدمينها، فهي (ذهب مكنوز أو مخزن) ويجب عليها الزكاة، تقدر قيمتها كل عام هجرى ويخرج عنها الزكاة 2.5% من قيمتها".
وتابع: أما هذا الذهب إذا كان مستخدما للزينة وحتى إن بلغ حد الزكاة، فليس عليه زكاة، فالزكاة تخرج عن الفائض والمكنوز وليس المستخدم.
مبروك عطية: «شبكة العروس» ليس عليها زكاة في هذه الحالة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك حالة واحدة، لا يكون على شبكة الزوجة زكاة، وهي أن تقل عن نصاب الزكاة ولو بجرام واحد، أي لا تزيد عن 84 جراما.
وأوضح «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «اشتريت شبكة لزوجتي، تجاوزت 85 جرامًا من الذهب، فهل أُخرج عنها زكاة؟»، أنه ينبغي إخراج زكاة عن الشبكة، لأنها بلغت النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، منوهًا بأنه يتم احتساب زكاتها، بتقدير قيمة الذهب بالسعر الحالي، وإخراج 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.
وأوضح «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «اشتريت شبكة لزوجتي، تجاوزت 85 جرامًا من الذهب، فهل أُخرج عنها زكاة؟»، أنه ينبغي إخراج زكاة عن الشبكة، لأنها بلغت النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، منوهًا بأنه يتم احتساب زكاتها، بتقدير قيمة الذهب بالسعر الحالي، وإخراج 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.
هل الذهب الذي نشتريه للزينة عليه زكاة؟ مستشار المفتي يوضح
هل الذهب الذي نشتريه للزينة يجب عليه زكاة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الدكتور مجدى عاشور إن الذهب الذي اشترته المرأة وتتزين به لا زكاة فيه، طالما أنه للزينة فقط، وذلك لأن الزينة من خصائص المرأة.
وقال الدكتور مجدى عاشور إن الذهب الذي اشترته المرأة وتتزين به لا زكاة فيه، طالما أنه للزينة فقط، وذلك لأن الزينة من خصائص المرأة.
وأضاف المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن الذهب المخصص للزينة، أى الذى ترتديه المرأة، هو الذى لا تخرج عنه زكاة، أما من كانت تشترى ذهبا ولا ترتديه وتدخره فهذا لا يكون للزينة.
حكم إخراج الزكاة على الحلي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم زكاة الحلي للنساء ؟»، أن الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة، فسمح الشرع فى هذا وعفا عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط.
وأشار إلى أن هناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلي وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدوا الذهب، وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدارا أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
ذهب الزينة هل عليه زكاة؟
وأكد أمين لجنة الفتوى أنه إذا كان في القدر المتعارف عليه مثل مساوياتها في المنزلة الاجتماعية، فلا زكاة فيه.
وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أن الأصل أن زكاة المال تخرج مالا ويجوز إخراجها في شكل عيني.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.
وأشار إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».
حكم إخراج الزكاة على الحلي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم زكاة الحلي للنساء ؟»، أن الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة، فسمح الشرع فى هذا وعفا عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط.
وأشار إلى أن هناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلي وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدوا الذهب، وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدارا أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
ذهب الزينة هل عليه زكاة؟
وأكد أمين لجنة الفتوى أنه إذا كان في القدر المتعارف عليه مثل مساوياتها في المنزلة الاجتماعية، فلا زكاة فيه.
وعن حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس وأدوية، أوضح الدكتور أحمد ممدوح أن الأصل أن زكاة المال تخرج مالا ويجوز إخراجها في شكل عيني.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.
وأشار إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».